В Приморье маломерным судам официально разрешили выход в море

Фото: Правительство Приморского края.

Навигация маломерных судов открылась в Приморье. Об этом сообщает пресс-служба Правительства региона. Отмашку дал сам глава края.

В региональном министерстве по делам ГОЧС еще раз напомнили судоводителям о необходимости соблюдения требований безопасности. Выход на акваторию разрешен только тем судам, которые стоят на учете в Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Приморскому краю и прошли освидетельствование.

Соответствующее распоряжение об открытии навигации глава Приморского края Олег Кожемяко подписал в субботу, 17 апреля.

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