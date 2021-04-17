Две девушки не поделили дорогу и устроили драку на проезжей части во Владивостоке

Фото: DPS VL

Две представительницы прекрасного пола, не поделив дорогу, устроили настоящие разборки с рукоприкладством прямо на проезжей части. Момент схватки попал на камеру мобильного телефона другого участника движения. Ролик уже успел облететь все социальные сети.

Инцидент случился поздним вечером. Девушка за рулем авто марки Honda CR-V выезжала с прилегающей территории. Судя по всему, автоледи не рассчитала дистанцию, и часть автомобиля оказалась на главной дороге. В этот момент по ней уже двигался джип марки Toyota Surf. По несчастливой случайности за рулем внедорожника была тоже женщина. Конфликт оказался неминуем.

Очевидец сообщает, что из «Сурфа» молниеносно выскочила разъяренная женщина, которая и начала скандал. В какой-то момент словесная перепалка даже переросла в драку – водитель джипа буквально придавила дверью своего оппонента, когда та попыталась сесть в «Хонду» и уехать. Тогда последняя сдержать эмоции уже не смогла.

Повздорив, девушки все же разъехались. Вот только водитель, стоявший сзади и ждавший, когда закончится потасовка, времени даром не терял и заснял все происходящее на камеру мобильного телефона.

- Я все понимаю, главная дорога, все дела, но это что за поведение, они же девушки, - пишут в социальных сетях.

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