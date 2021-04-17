Во Владивостоке ищут мужчину с татуировкой на шее

Фото: УМВД России по Приморскому краю.

Новое знакомство в одном из заведений Владивостока обернулось розыском. Мужчина избил своего собутыльника и украл у него деньги. Теперь парня разыскивает полиция. Об это сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

С заявлением о краже в отдел полиции Первомайского района Владивостока обратился местный житель. Он рассказал, что отдыхал в закусочной на улице Трамвайная. Там же он и познакомился со своим обидчиком. После сабантуя мужчины уехали на такси, так как им было по пути. Во время поездки новоиспеченный товарищ избил потерпевшего и украл у того деньги – 220 тысяч рублей.

Чуть позже полицейским удалось составить портрет разыскиваемого. В этом сотрудникам помогли видеозаписи с камер наблюдения, на которых запечатлен гражданин, подозреваемый в совершении корыстно-насильственного преступления.

Теперь во Владивостоке разыскивают мужчину с татуировками в виде черепа на обеих руках, на пальцах рук все те же татуировки – надписи на английском языке, а на шее красуется огромный рисунок в виде перевернутого треугольника и цифры 88, на затылке – иероглифы.

Вполне вероятно, что совсем скоро мужчину с такими особыми приметами задержат сотрудники полиции. А пока УМВД предлагает всем, кто опознал данного гражданина и располагает информацией о его местонахождении, персональных данных, обратиться по телефонам:8 924 243 12 24; 8 924 329 93 19.

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