В ДК Врангеля прошли торжества в честь комсомольцев – первостроителей Восточного Порта

Фото: пресс-служба АО «Восточный Порт».

Театрализованное концертное мероприятие, посвященное 50-летию объявления Всесоюзной ударной комсомольской стройки – Восточный Порт, состоялось на сцене Дома культуры посёлка Врангель. Концерт был организован при поддержке Фонда «Восточный Порт», реализующего программы социального развития «Историческое наследие» и «Ветераны». Героями праздника стали вчерашние комсомольцы – юноши и девушки, по комсомольским путёвкам и по зову сердца приехавшие со всего Советского Союза на берега бухты Врангеля.

17 апреля 1971 года над первыми зданиями и будущими причалами нового советского порта было поднято знамя Всесоюзной ударной комсомольской стройки, объявленной постановлением ЦК ВЛКСМ – в тот же день на митинге комсомольцы дали клятву на верность той цели, ради которой они сюда приехали со всех уголков необъятной страны – построить свой порт и город.

– Вы нашли своё призвание в будничных делах – строили дороги и причалы, а также жилые дома и другие объекты инфраструктуры посёлка Врангель. При этом считали, что вам очень сильно повезло, потому что такие порты сооружаются нечасто, – отметил в приветственном слове к первостроителям управляющий директор АО «Восточный Порт», Президент Фонда «Восточный Порт» Вадим Байбак. – Комсомольцы были решающей ударной силой Восточного, и сегодня мы с чувством глубокого уважения говорим вам – то, что было вами сделано, можно смело назвать подвигом!

Фото: пресс-служба АО «Восточный Порт».

Важным моментом праздничного мероприятие стала торжественная церемония награждения первостроителей благодарственными письмами «За активную жизненную позицию, комсомольский задор и в честь 50-летия Всесоюзной ударной комсомольской стройки - Восточный Порт». Тематическое оформление мероприятия в стиле комсомольской романтики, воспоминания участников грандиозных событий, происходивших на восточных берегах залива Находка полвека назад, слова признательности людям, чьи имена золотой россыпью внесены в летопись строительства Порта, со вкусом подобранные творческие номера – всё это позволило зрителям, гостям праздника перенестись в начало далёких 70-х годов на побережье бухты Врангеля, где у подножья величественных приморских сопок вершилась Большая история, силами первостроителей на глазах росли здания и причалы мощнейшего порта-гиганта – гордости великой державы.

– Стройка в первые годы и в первые месяцы буквально набирала обороты. Мы готовили к сдаче первый пусковой комплекс, но по сути мы должны дать жизнь новому порту и новому поселку, – поделился воспоминаниями первый директор Дирекции строящегося порта Виктор Яценко. – В сжатые сроки «Восточным Портом» во Врангеле были возведены электроподстанции, централизованные системы отопления, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, построены благоустроенные жилые дома, магазины, больница, дом культуры, школы, детские сады, точки общепита и другие объекты социальной инфраструктуры. Многие из них по настоящее время служат жителям посёлка, находясь на обслуживании градообразующего предприятия Врангеля – АО «Восточный Порт». Был дан хороший старт, а нынешние поколения продолжают и развивают эти прекрасные дела!

Фото: пресс-служба АО «Восточный Порт».

К слову, многие династии Порта – родом из Всесоюзной ударной комсомольской стройки. Потому что, построив причалы, строители не хотели прощаться с этим красавцем-портом и получив необходимую специальность, они становились членами коллектива портовиков-восточников. Многие из тех первых, сейчас находятся на заслуженном отдыхе, передав эстафету своим детям и внукам.

К знаменательному событию – 50-летию Всесоюзной ударной комсомольской стройки – компания АО «Восточный Порт» украсила улицы Врангеля яркими кумачовыми знамёнами с тематической праздничной символикой. Уже завтра, 17 апреля, с 12 до 17 часов, портовики проведут масштабное празднование юбилейной даты – гостей и жителей микрорайона ждёт яркая творческая программа, детское шоу аниматоров, конкурсы, угощения, море позитива и отличного настроения.

Фото: пресс-служба АО «Восточный Порт».

СПРАВКА

АО «Восточный Порт» (Врангель, Приморский край) — крупнейший в России специализированный терминал с высокотехнологичной перевалкой угля.

Стивидорное предприятие обеспечивает экспортную перевалку угля различных российских производителей. Грузооборот терминала в 2020 году составил 26,85 млн тонн угольной продукции.

АО «Восточный Порт» на всех этапах перегрузки угля на морской транспорт применяет комплекс наилучших доступных технологий, минимизирующих воздействие производственной деятельности на окружающую среду. В частности, это закрытые вагоноопрокидыватели, крытые конвейерные линии, пересыпные станции с системами аспирации, а также судопогрузочные машины, оснащенные локальной и всесезонной системой орошения угольного потока, обеспечивающие герметичную погрузку угля в трюмы судов.

Экологическая безопасность предприятия также обеспечивается аспирационными системами, системами сухого тумана и орошения угольных штабелей водяными пушками и снегогенераторами. По периметру терминала установлены 20-метровые металлические ветрозащитные экраны общей длиной 3 километра. Сегодня это самые масштабные защитные сооружения на Дальнем Востоке.

АО «Восточный Порт» - первый угольный терминал Дальнего Востока, сертифицированный в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению».

В начале сентября 2019 года введена в эксплуатацию Третья очередь специализированного угольного комплекса, которая увеличит объем перевалки до 50-55 млн тонн в год. Крупнейший частный инвестиционный портовый проект стоимостью более 40 млрд руб. реализован без привлечения государственного финансирования. Третья очередь – это более 600 вновь созданных высококвалифицированных рабочих мест и порядка 25 млрд руб. налоговых отчислений в бюджет до 2026 года.

С целью содействия реализации актуальных проектов, направленных на социальное развитие микрорайона Врангель, в АО «Восточный Порт» учрежден Фонд поддержки социальных и экологических инициатив «Восточный Порт». Фонд – площадка для прямого, открытого диалога с жителями Врангеля, эффективный механизм поддержки социальной работы. В настоящее время в рамках Фонда определены 12 программ: «Ветераны», «Волонтёры», «Дети», «Духовное развитие», «Здоровье», «Историческое наследие», «Команда Восточного», «Комфортная среда», «Культура», «Образование», «Социальная поддержка», «Спорт».