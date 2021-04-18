Ветер и туман: о погоде в Приморье на воскресенье, 18 апреля

В дальневосточной столице осадков сегодня ждать не стоит. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В воскресенье, 18 апреля, Приморский край окажется во власти фронтальных разделов циклона. Синоптики прогнозируют дождь, туман и сильный ветер. Воздух сегодня прогреется до 17 градусов тепла. Об этом сообщает портал «Примпогода».

В дальневосточной столице осадков сегодня ждать не стоит. Сильный ветер возьмет направление с северо-запада, а воздух прогреется до 14 градусов со знаком плюс.

В соседнем Уссурийске немного теплее – до 16 градусов тепла. Осадков также не ожидается, ветер северный умеренный, в течение дня до сильного.

В Находке температура воздуха +14...+16°C. Переменная облачность и без осадков. Ветер возьмет направление с севера и усилится в течение дня.

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