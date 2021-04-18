«Пускай перед ГАИ теперь оправдывается»: поступок водителя из Владивостока бурно обсуждают в Сети

Фото: Экипажи ДПС.

Нарушать правила на трассе – не редкость для Владивостока. Вот только в последнее время те самые нарушители часто становятся звездами Instagram. В этот раз в сеть попало видео, где водитель дорогого внедорожника грубо нарушил Правила дорожного движения, ехав за каретой скорой помощи. В Сети мнения по этому поводу разделились.

Инцидент случился накануне, в районе Второй речки во Владивостоке. По мосту в сторону центра двигался автомобиль скорой помощи с проблесковыми маячками. Водители, конечно же, пропустили машину, уступив дорогу. Вот только как всегда «в толпе» нашелся очень предприимчивый автомобилист, который ринулся за каретой скорой помощи, чтобы быстро объехать всю пробку.

Минуя колонну, водитель элитного внедорожника марки Toyota Land Cruiser даже пересек две сплошные линии, нарисованные на проезжей части. А это, к слову, одно из грубых нарушений Правил дорожного движения.

Опрометчивый маневр водителя дипа попал на камеру видеорегистратора одного из участников движения. Он то и поделился видеороликом в Instagram, указав номер авто нарушителя.

В социальных сетях произошедшее на дороге вызвало неоднозначную реакцию. Большинство комментаторов предположило, что в карете скорой помощи может находиться родственник ехавшего за ней водителя. Другие же сказали, что это совсем не повод ехать за скорой и нарушать все правила.

Досталось и автору ролика – его обвинили в том, что он выложил видеозапись и пожаловался на ни в чем неповинного человека.

Скорее всего, теперь записью заинтересуются сотрудники ГИБДД.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14