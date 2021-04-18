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Общество18 апреля 2021 4:46

Массовые отключения воды во Владивостоке начнутся уже на следующей неделе

Владивостокцам стоит запастись холодной водой
София МИХАЙЛОВА
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Местным жителям придется провести без воды до девяти часов.

Местным жителям придется провести без воды до девяти часов.

Фото: Дмитрий СМИРНОВ

Часть Владивостока останется без холодного водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба «Примводоканала». Причина отключений – плановые ремонтные работы.

Так, в понедельник, 19 апреля, с 09:00 утра до 18:00 часов вечера включительно без воды окажутся дома по следующим адресам:

Ватутина-26. Нейбута - 21, 31, 32, 32 ст4, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 41в ст1, 47б.

Во вторник, 20 апреля, специалисты прекратят подачу воды в дома по адресам:

Пр-т 100-летия Владивостока - 58, 60, 60а, 62, 64, 64а.

Отключения здесь пройдут до 16:00 часов.

В среду, 21 апреля, без воды будут дома по адресам:

Сахалинская-1, 1а, 3а, 5б, 5в. Фадеева-47, 49. – с 03:00 до 23:45 часов.

С 08:00 до 17:00 часов из-за аварийных ремонтных работ по улице Уральская воду отключат по следующим адресам:

ул. Уральская, д. 2, 3, 4, 6, 8, 10 ул. Ленина, д. 9, 11, 11/1, 11/2, 11/3,13, 13/1, 13/2, 13/3, 15,15/1, 15/2, 15/3, 17, 17/1, 17/2, 17/3 ул. Ленинградская, д. 4, 6, 7, 10 ул. Московская, д. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15

С 09:00 до 19:00 часов включительно по адресам:

Барклая - 8, 8б, 8в, 10, 10а, 15, 15а, 19, 20а, 21, 21а, 22, 22а, 24а, 26, 26а, 28а, 30а. Давыдова- 33, 33а, 35, 40, 40б, 42, 42а, 44, 44а, 44б. Залесная. Лесная- 1б, 2б, 3а, 4а, 4б, 30. Раевского. Русская- 51а, 57-63а, 67/2, 69, 73-89, 94, 96, 97, 98, 98/1, 98/2, 98/3, 99. Сопочная-1.

В четверг, 22 апреля, вода будет отсутствовать в домах по адресам:

Академический переулок. Металлистов-3. Пушкинская - 26, 27, 28а, 29, 31, 32, 32а, 33, 33а, 33/1, 33/2, 33/3, 33/4, 33/7, 34, 35, 35а, 37, 38, 38а, 39, 40, 41, 41а, 43а, 43б, 44, 45, 46, 47, 48, 53, 55/57, 57, 57а, 61, 63, 63а, 63б, 65, 65/2, 68, 69, 71/73, 83, 85, 87, 89. Светланская - 103, 105, 105а, 123а.

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