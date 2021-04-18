Экстренная посадка: самолет из Москвы не долетел до Владивостока

По предварительной информации, одной из пассажирок самолета во время полета стало плохо. Фото: Мария ЛЕНЦ

Самолет, вылетевший из Москвы во Владивосток, совершил экстренную посадку в Красноярске. Об этом сообщает информационное табло международного аэропорта «Владивосток».

Самолет Airbus 330-300 вылетел из Москвы в 07:32 и направлялся во Владивосток. По данным онлайн-табло, прибыть воздушное судно в дальневосточную столицу должно было в 13:00. Одна сейчас расчетное время прилета – 15:00 часов.

По предварительной информации, одной из пассажирок самолета во время полета стало плохо. Тогда командир экипажа запросил разрешение на экстренную посадку в Красноярске.

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