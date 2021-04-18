«Я давно за тобой наблюдаю»: в Приморье женщина преследовала двух маленьких детей

Женщина хотела позвать двухлетнего малыша послушать музыку. Фото: Евгения ГУСЕВА

Родители одного из городов в Приморье обескуражены странным сообщением местной жительницы в социальных сетях. Женщина призвала их к бдительности и рассказала о том, что накануне приключилось с ее маленькими детьми.

Инцидент произошел в маленьком городе Фокино. По словам женщины, двое ее детей гуляли возле дома по улице Усатого, 25, когда к ним подъехал автомобиль. Из машины вышла женщина и подошла к ребенку постарше – мальчику девяти лет.

- Я давно за тобой наблюдаю. Ты такой хороший брат. Так хорошо гуляешь со своими братиком. Можно я возьму его и мы пойдем с ним послушаем музыку у меня в машине? – спросила мальчика женщина.

Однако ребенок не растерялся и, схватит своего двухлетнего брата, поспешил уйти домой. Уже там он рассказал о случившемся маме.

- Хочу предупредить об участившихся случаях подобного характера. Родители, будьте бдительны! – сообщила женщина в социальных сетях.

К слову, за последние пару дней это не первый случай странного поведения взрослых по отношению к детям. В преддверии выходных в полицию обратилась жительница Большого Камня, которая рассказала, что ее дочь боится выходить из квартиры из-за пьяного мужчины.

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