Неадекватный водитель за рулем микроавтобуса устроил жесткое ДТП в Приморье

Фото: Виртуальная Находка

Жесткая авария произошла в Приморье. Неадекватный водитель протаранил светофорный столб. Сам виновник чудом остался жив, а его автомобиль получил серьезные повреждения.

Инцидент произошел в городе Находка в районе Рыбного порта. Водитель микроавтобуса марки Toyota HiAce по неизвестным пока причинам не справился с управлением своего транспортного средства. На полном ходу неуправляемый «микрик» влетел в светофорный столб. Удар был такой силы, что металлическая конструкция не выдержала натиска автомобиля и рухнула на него сверху.

По предварительной информации, мужчина находился в неадекватном состоянии. Очевидцы даже предположили, что водитель употребил какие-то наркотические вещества. Сам он по счастливой случайности не пострадал, чего не скажешь о его «железном коне» - «Хайс» теперь возможно даже не подлежит восстановлению.

Помимо этого, на этом же участке трассы незадолго после аварии произошло еще одно ДТП. На автомобиле марки Subaru двигалась женщина, которая не заметила низко висящие провода светофора и, зацепившись за них, собрала капот, что называется «в гармошку».

Во всем случившемся теперь предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД.

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