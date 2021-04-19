Вместе с жителями Врангеля и губернатором Приморья «Восточный Порт» провёл масштабный экосубботник

Более 100 саженцев сакуры, ели и японской спиреи украсили сквер около памятника Виктору Васяновичу в центре микрорайона Врангель. В рамках субботника, приуроченного ко Дню молодёжи «Восточного Порта» и 50-летию Всесоюзной ударной комсомольской стройки на берегах бухты Врангеля, молодые деревья и кустарники высадили сотрудники предприятия и волонтёры Фонда «Восточный Порт». Активное участие в акции приняли местные жители. Масштабное мероприятие стало очередным, весенним этапом ежегодного проекта «Экомарафон», проводимого стивидорной компанией уже 7-й год подряд, и собрало десятки участников разного возраста.

Экологическая акция стартовала с массовой «Зарядки чемпионов», которую провели тренер высшей категории, призёр всероссийских и международных соревнований, мастер спорта по боксу Глеб Устюжанин и тренер по социальному фитнесу Ольга Степыкина. После зарядки команда волонтёров, портовиков и жителей Врангеля, возглавляемая губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, приступила к совместной посадке саженцев, уборке сквера около памятника Виктору Васяновичу и побелке деревьев.

Вместе с экодесантом участие в уборке приняли высокотехнологичные «вакуумные пылесосы» DISAB Centurion. За два года промышленной эксплуатации в «Восточном Порту» пылеуборочная техника DISAB показала высокую эффективность и надёжность.

«Экомарафон» – добрая традиция для «Восточного Порта», его сотрудников, волонтёров и жителей Врангеля, направленная на воспитание бережного отношения к природе, прежде всего, подрастающего поколения. В 2021 году «Экомарафон» проводится в 7-й раз подряд – проект стартовал уже в начале марта во Врангеле, когда сотрудники «Восточного Порта» присоединились к масштабному всекраевому субботнику, инициированному губернатором Олегом Кожемяко. Сезон «Экомарафона-2021» только стартовал и поэтому впереди у портовиков и добровольцев Фонда – «экологические десанты» для уборки рекреационных зон посёлка, морские субботники, высадка цветов, деревьев, кустарников и различные эколого-просветительские мероприятия.