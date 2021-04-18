Еще один приморец умер от COVID-19

В Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За прошедшие сутки в Приморье зафиксировали 37 новых случаев заболевания COVID-19. Этот показатель ниже предыдущих данных. Такие данные в воскресенье, 18 апреля, предоставил краевой оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Общее число заболевших в Приморье сейчас насчитывает 43 173 человек. Справиться с болезнью удалось 40 509 пациентам. Не смогли побороть недуг уже 703 приморца.

Прививку получили 84 234 человека, тесты на коронавирус сдали 947 738 жителя Приморского края.

Справиться с болезнью удалось 40 509 пациентам.

Напоминаем, в Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны в обязательном порядке соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых «масочный режим» в местах значительного скопления людей, а также сохранение «социальной дистанции» между гражданами в 1,5 метра.

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