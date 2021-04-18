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Общество18 апреля 2021 10:33

Весеннее обострение или новый лежачий полицейский: в Приморье прохожий, переходя дорогу, прилег на трассе

Все происходящее зафиксировал видеорегистратор одного из участников движения
София МИХАЙЛОВА
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Водителю ничего не оставалось, как объехать лежачего мужчину по встречке.

Водителю ничего не оставалось, как объехать лежачего мужчину по встречке.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Курьезный и вместе с этим опасный случай произошел накануне в Приморье. Мало того, что пешеход начал переходить оживленную проезжую часть в неположенном для этого месте, посреди дороги мужчина и вовсе решил прилечь. Пользователи соцсетей теперь гадают, что это было – весенне обострение или новый лежачий полицейский?

Инцидент случился на улице Ленинградская в городе Уссурийск. Водитель автомобиля двигался по дороге, когда вдруг перед его глазами стала разворачиваться весьма странная картина. С права налево дорогу в отсутствие пешеходного перехода стал переходить мужчина. Грубо нарушив Правила дорожного движения, мужчина не остановился на достигнутом. Дойдя до середины дороги приморец остановился и просто прилег на проезжей части.

Все происходящее зафиксировал видеорегистратор, расположенный в салоне у автора видео. Не найдя ничего лучше автомобилист объехал пешехода по левой стороне и пересек при этом две сплошные линии, что запрещено ПДД.

Ролик, выложенный в сеть, вызвал неоднозначную реакцию пользователей Instagram. Больше всего комментаторов поразил не поступок пешехода, а опасный маневр с выездом на встречную полосу через две сплошные водителя.

Приморцы в шутку напомнили о том, что на дворе весна, а это значит, что весеннее обострение не дремлет. Кто-то предположил, что это новый вид лежачего полицейского.

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