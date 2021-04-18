«Что за отброс общества?»: поступок приморца обсуждают в Сети

Фото: dpscontrol

На протяжении длительного времени жильцы одного из дворов в городе Приморья обнаруживают свои автомобили с порезанными шинами. Кто и для чего портит чужое имущества – пока неизвестно. Владельцы транспортных средств решили придать ситуации огласку через социальные сети.

Ни для кого не секрет, что с парковками возле дома вопрос всегда стоит остро. Зачастую водители обнаруживают свои автомобили, оставленные на стоянке накануне, с проколотыми шинами. Чаще всего это намек на то, что автолюбитель занял чье-то место. Но бывают и такие ситуации, когда порезанная резина приводит владельца машины в недоумение.

Именно так и получилось у жителей дома по улице Блюхера, 7 в Большом Камне. По словам владельца легковой машины, за последние две недели в этом районе без колес остались две машины. Примечательно, что они по очереди стояли на одном и том же месте. Неизвестный колит резину шилом и всегда только с одной стороны.

- Что за отброс общества портит чужую собственность? Может быть кто-нибудь что-нибудь видел? Я бы понял, если бы машина стояла криво или еще чего. Но это какой-то принцип психически нездорового человека. Что в таких ситуациях делать? – обращается отчаявшийся найти ответы на свои вопросы владелец одного из пострадавших автомобилей.

К слову, после публикации обращения в социальных сетях в комментариях под постом объявилась девушка, которая высказала свои догадки по поводу того, кто и для чего режет колеса на автомобилях.

- Весеннее обострение у мужчины из первого подъезда по Блюхера,7, - написала девушка.

К слову, фраза «весеннее обострение» за последние пару дней встречается слишком часто. Так, накануне в Уссурийске пешеход, переходя дорогу, прилег отдохнуть прямо на проезжей части.

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