Отключения воды ждут Владивосток и Артем на этой неделе

Отключения воды связаны с ремонтом коммуникаций Фото: Милана СОКОЛ

Четыре дня подряд по ряду адресов во Владивостоке не будет холодной воды. Причина отключений – плановый ремонт коммуникаций или аварийные восстановительные работы. Жителям города стоит запастись терпением и водой.

Отключения начнутся буквально через два часа, время сделать запасы воды еще есть. Длительность перебоев при подаче водоснабжения будет зависеть от сложности ремонта.

Согласно актуальному расписанию «Примводоканала», 19 апреля с 09:00 до 18:00 не будет воды по следующим адресам:

Ватутина, 26

Нейбута, 21, 31, 32, 32 строение 4, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 41в ст1, 47б.

20 апреля с 09:00 до 16:00 плановые ремонтные работы пройдут на проспекте 100-летия Владивостока, 58, 60, 60а, 62, 64, 64а.

Почти на сутки отключат воду у некоторых жителей Владивостока и в середине недели. Так, 21 апреля с 03:00 до 23:45 холодного водоснабжения не будет в следующих домах:

Сахалинская, 1, 1а, 3а, 5б, 5в

Фадеева, 47, 49.

21 апреля с 09:00 до 19:00 запастись водой нужно проживающим по следующим адресам:

Барклая, 8, 8б, 8в, 10, 10а, 15, 15а, 19, 20а, 21, 21а, 22, 22а, 24а, 26, 26а, 28а, 30а

Давыдова- 33, 33а, 35, 40, 40б, 42, 42а, 44, 44а, 44б

Залесная

Лесная,1б, 2б, 3а, 4а, 4б, 30.

Раевского

Русская, 51а, 57-63а, 67/2, 69, 73-89, 94, 96, 97, 98, 98/1, 98/2, 98/3, 99

Сопочная,1.

21 апреля с 08:00 до 18:00 от холодного водоснабжения отключат жителей Артема, проживающих по следующим адресам:

Уральская, д. 2, 3, 4, 6, 8, 10 Ленина, 9, 11, 11/1, 11/2, 11/3,13, 13/1, 13/2, 13/3, 15,15/1, 15/2, 15/3, 17, 17/1, 17/2, 17/3 Ленинградская, 4, 6, 7, 10 Московская, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15

22 апреля с 09:00 до 18:00 специалисты проведут аварийный восстановительный ремонт по ряду адресов:

Академический переулок

Металлистов, 3

Пушкинская, 26, 27, 28а, 29, 31, 32, 32а, 33, 33а, 33/1, 33/2, 33/3, 33/4, 33/7, 34, 35, 35а, 37, 38, 38а, 39, 40, 41, 41а, 43а, 43б, 44, 45, 46, 47, 48, 53, 55/57, 57, 57а, 61, 63, 63а, 63б, 65, 65/2, 68, 69, 71/73, 83, 85, 87, 89

Светланская, 103, 105, 105а, 123а.

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