Перекрыл проезд и вытеснил скорую помощь. Во Владивостоке водитель решил противостоять спецмашине

Очевидцы рассказали о конфликте с водителем скорой на дороге. Фото: Милана СОКОЛ

Весьма странная история развернулась в выходные в Ленинском районе Владивостока. Основная разборка, к сожалению, осталась за кадром и мнения двух сторон в конфликте пока не узнать. Но очевидцы застали весьма неприятную развязку – автомобилист попросту перекрыл проезд для скорой помощи, заставляя водителя спецмашины двигаться задним ходом в запаркованном дворе по плохой дороге.

Неприятная ситуаций произошла в ночь с 18 на 19 апреля на проспекте Красного Знамени, 119В. На данный момент не совсем понятно, двигалась ли скорая помощь с сиреной или был включен только проблесковый маячок.

Скорая двигалась с проблесковым маячком. Фото: Instagram/dps_vl.

– Какой-то то индивидуум сегодня решил перекрыть дорогу скорой помощи, до этого поругавшись с водителем этой самой скорой, чтобы он его видите ли пропустил. Вытесняя его, он вынудил водителя скорой тулиться задним ходом меж машин по отвратительной дороге. После чего бросил свой микроавтобус и ушел домой, – поделилась в популярном автомобильном сообществе края в Instagram местная жительница.

По словам горожанки, вернулся владелец микроавтобуса примерно через 15 минут. Видимо, взыграла совесть и мужчина убрал авто с проезда. Свидетель переживает, что из-за нерадивого автомобилиста врачи могли потратить драгоценное время в то время, как кто-то нуждался в экстренной помощи.

Очевидцы уверяют, что водитель из принципа перегородил проезд. Фото: Instagram/dps_vl.

Напомним, в выходные антигероем в сети стал водитель джипа, несущийся на всех парах за каретой скорой помощи. Не исключено, что спешка автомобилиста оправдана и в машине мог находиться его родственник, однако прав пересекать двойную сплошную, создавая аварийную ситуации на дороге, у водителя в любом случае нет.

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