«Сфортепианили идею». Приморский клавишный флешмоб набирает обороты

Пианино установили на тропе здоровья в Находке. Фото: Instagram/newsnhk.

Приморцы решили совместить любование природой и созерцание закатов с необычными фотосессиями. Вслед за Владивостоком, где установили уже второе пианино на краю сопки, музыкальный инструмент появился и в Находке. За удачными кадрами к новой достопримечательности у моря уже выстраивается очередь.

Пианино установили на популярном туристическом маршруте «Тропа Осьминога», который пролегает от пляжа Рица до бухты Отрада. Расположить музыкальный инструмент именно здесь предложил местный инициатор проекта по пропаганде ЗОЖ Сергей Нагин. Окрашенное в белый цвет пианино, стоящее на вершине сопки в обрамлении деревьев и лазурной воды привлекает любителей красивых фото.

Музыкальному инструменту дали вторую жизнь. Фото: Instagram/newsnhk.

Напомним, осенью похожее пианино появилось на острове Русский во Владивостоке. Моментально площадка стала новой достопримечательностью и к Великокняжеской батареи потянулись толпы туристов. Музыкальный инструмент пережил «ледяной апокалипсис» и зиму, но не выдержал нападки вандалов. На радость туристам и фотографам сотрудники федерального музея-заповедника «Владивостокская крепость» буквально на следующий день установили новое пианино взамен поломанного.

Жители Находки шутят, что «сфортепианили» идею у Владивостока, который в свою очередь позаимствовал ее то ли у Севастополя, то ли у другого российского города.

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