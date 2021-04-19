Коронавирус погубил уже 704 жителей Приморья

Коронавирус унес еще одну жизнь в Приморье Фото: Милана СОКОЛ

Согласно актуальным данным от оперштаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией в Приморье, за минувшие сутки с болезнью не смог справиться еще 1 человек. Общее число умерших с начала эпидемии в крае достигло – 704 человек.

35 новых случаев заражения COVID-19 выявили специалисты в Приморье. К счастью, рост заболеваемости заметно снижается, вернувшись к показателям прошлого года. За все время новой инфекцией в крае заразились 43 208 местных жителей. Выздороветь удалось большинству – 40 518 пациентам. 9 человек поправились за последние 24 часа.

С начала масштабной вакцинации против коронавируса прививки сделали 84 527 местных жителей.