Владивосток
Еще
Радио
Владивосток
Еще
Радио
Владивосток
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество19 апреля 2021 3:43

Коронавирус погубил уже 704 жителей Приморья

Болезнь отступает, но при этом продолжает медленно убивать особо тяжелых пациентов
Милана СОКОЛМилана СОКОЛ
КомментироватьОставить комментарий
Коронавирус унес еще одну жизнь в Приморье

Коронавирус унес еще одну жизнь в Приморье

Фото: Милана СОКОЛ

Согласно актуальным данным от оперштаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией в Приморье, за минувшие сутки с болезнью не смог справиться еще 1 человек. Общее число умерших с начала эпидемии в крае достигло – 704 человек.

35 новых случаев заражения COVID-19 выявили специалисты в Приморье. К счастью, рост заболеваемости заметно снижается, вернувшись к показателям прошлого года. За все время новой инфекцией в крае заразились 43 208 местных жителей. Выздороветь удалось большинству – 40 518 пациентам. 9 человек поправились за последние 24 часа.

С начала масштабной вакцинации против коронавируса прививки сделали 84 527 местных жителей.

Коронавирус в Приморском крае