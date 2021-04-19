Сокрушительное смертельное ДТП во Владивостоке попало на видео

Трагедией закончилось столкновение с опорой моста во Владивостоке

Серьезная авария буквально уничтожила автомобиль, врезавшийся в ночь с 18 на 19 апреля в пору железнодорожного моста. Страшное ДТП разыгралась на Луговой. Как стало известно «КП-Владивосток», столкновение обернулось трагедией. Есть погибший и пострадавшие.

Водитель Mazda Demio не справился с управлением при движении с улицы Спортивная на Луговую. Малолитражка на большой скорости врезалась в одну из опор железнодорожного моста. Удар оказался такой силы, что машину искорежило до неузнаваемости, а у водителя не осталось шансов на спасение. Автомобилист погиб на месте.

По сообщению пресс-службы УГИБДД УМВД Владивостока, срочная помощь медиков понадобилась еще трем пассажиров. Пострадавших с различными травмами госпитализировали в больницу. Сейчас полицейские проводят проверку и устанавливают всем подробности смертельной аварии.

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