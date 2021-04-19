РРПК предоставит именные стипендии морским курсантам

Русская Рыбопромышленная Компания (РРПК) и Морской государственный университет имени Г.И. Невельского (МГУ) подписали Соглашение по развитию стипендиальной программы для студентов университета.

Данная программа предполагает персональные денежные выплаты студентам технических специальностей университета: «Эксплуатация транспортного оборудования»; «Эксплуатация судовых энергетических установок», «Эксплуатация судового оборудования и средств автоматики». Кандидаты будут определятся по результатам конкурсного отбора, одним из критериев которого определена академическая успеваемость студентов по профессиональным дисциплинам. Стипендия может быть назначена студентам МГУ, начиная со второго курса, по результатам сессий первого и второго семестров учебного года.

«Мы рады развитию сотрудничества с университетом, особенно в такой важной сфере, как поддержка молодых студентов. От их знаний и усилий зависит будущее нашей отрасли, - сказал генеральный директор ООО «Русская Рыбопромышленная Компания» Виктор Литвиненко. - Наша компания готова предоставить лучшим студентам не только базу для прохождения практики, но и рабочие места в будущем. Мы заинтересованы в сотрудничестве на долгосрочную перспективу, поэтому уже сейчас мы делаем ставку на молодых высококвалифицированных специалистов, которые в будущем смогут пополнить экипажи наших новых супертраулеров.