Прокуратура организовала проверку из-за обрушения моста и падения авто в реку в Приморье

В причинах трагедии разбираются специалисты. Фото: пресс-служба прокуратуры ПК.

Прокуратура Анучинского района Приморья организовала проверку по факту обрушения деревянного моста. Уже известно, что мостовой переход не стоит на балансе у местной администрации. В момент ЧП на самовольно возведенном объекте находился автомобиль. Lexus рухнул в реку Арсеньевка, выбраться удалось только трем из шести человек.

Напомним, трагедия случилась в районе села Нововорваровка. Мост служил для проезда к земельному участку крестьянско-фермерского хозяйства, где в том числе сдавались в аренду домики для отдыха. Судя по всему, компания молодых людей как раз возвращалась с отдыха. Подобного исхода событий, естественно, никто не мог предположить.

– В ходе проверки будет дана оценка законности возведения и эксплуатации мостового сооружения, законности предоставления услуг базы отдыха, а также реализации органами местного самоуправления мероприятий по созданию условий для осуществления предпринимательской деятельности, – отметила Виолетта Дорожкина, руководитель пресс-службы прокуратуры Приморского края.

Из тонущей машины чудом смогли выбраться три девушки. Водителя и еще двух пассажиров сейчас ищут спасатели. Для обследования дна привлечены водолазы.

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