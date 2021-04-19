Трое приморцев пробрались на свиноферму, прихватив 10 миллионов рублей

Мужчины похитили сейф с деньгами. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

До 10 лет лишения свободы грозит трем любителям легких денег в Приморье. Жители Октябрьского и Уссурийского районов решили быстро разбогатеть, похитив деньги на одной из свиноферм края.

История развернулась в августе 2020 года в Октябрьском районе, в селе Галенки. Здесь располагается ферма, куда и забрались похитители. Ночью злоумышленники через окно в крыше жилой пристройки залезли на второй этаж и вынесли сейф с 10 миллионами рублей, принадлежащих двум гражданам КНР.

Поймать грабителей удалось через несколько недель. Правда к тому моменту они уже успели потратить или спрятать часть похищенных денег. Во время предварительного расследования у мужчин изъяли 4,6 миллионов рублей.

Прокуратура Октябрьского района уже утвердила обвинительное заключение в отношении злоумышленников. Как сообщает пресс-служба ведомства, один из фигурантов вину признал частично, остальные вообще отрицают свою причастность к преступлению. В ближайшее время мужчина придется ответить за содеянное в суде.

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