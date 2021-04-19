Пожилой водитель без страховки устроил массовое ДТП во Владивостоке

Виновник аварии на Некрасовской разбил 3 машины и часть строения. Фото: www.instagram.com/dps_vl

Серьезная авария разыгралась в понедельник во Владивостоке. Водитель микроавтобуса устроил настоящий краш0тест своему авто, попутно тараня чужие. При этом у автомобилиста не оказалось страхового полиса ОСАГО, поэтому возмещения ущерба потерпевшим придется добиваться через суд.

Виновник врезался в лестницу и фасад здания. Фото: www.instagram.com/dps_vl

Массовая авария с водителем Toyota Noah в главной роли попала в прицел видеорегистратора. На кадрах отчетливо заметно, как микроавтобус врезается в здание, после на скорости едет назад, собирая машины, а далее с еще большей силой таранит лестницу и стену.

Под удар неуправляемой машины-агрессора попали Toyota Mark II, Honda Fit и Mitsubishi Outlander. Авто получили различные кузовные повреждения, лишь по счастливой случайности в многолюдном месте обошлось без пострадавших.

Мужчина повредил чужие авто. Фото: www.instagram.com/dps_vl

В причинах столь неадекватного поведения теперь предстоит разбираться полицейским. По словам очевидцев, за рулем микроавтобуса находился пожилой мужчина. Сначала водитель уверял, что машина неисправна, после заверил, что стало плохо за рулем, а чуть позже поведал новую версию.

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