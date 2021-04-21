"Мы расширяемся": hh Дальний Восток объявил о наборе новой команды

Команда филиала hh Дальний Восток расширяется и ищет новых сотрудников. Уже 10 лет мы поддерживаем клиентов Приморья в сопровождении продаж и использовании hh.ru в реальном времени. Теперь и команда технической поддержки, а также welcome-службы будут работать в режиме нашего часового пояса.

Мы поговорили с руководителем службы поддержки работодателей hh.ru Сергеем Чертовым и руководителем welcome-службы Юлей Колпаковой о том, какие специалисты сегодня нужны команде hh.ru.

Сергей Чертов, руководитель службы поддержки работодателей:

Команда службы поддержки работодателей – это команда хелперов и профессионалов клиентского сервиса, которая обладает самыми обширными знаниями по платформе hh.ru. Если помогать людям — твое призвание, а благодарность клиентов для тебя не пустой звук, мы точно сработаемся.

Юля Колпакова, руководитель welcome-службы:

Welcome-служба – это команда, которая встречает нового клиента-работодателя и готова помочь сделать первые шаги по работе с платформой hh.ru. Система мотивации ориентирована на людей. В моем отделе более 30% сотрудников всегда выполняют план. Классно, когда у коллег есть цель, ради которой они готовы вложить максимум своих возможностей, чтобы выйти на показатели выше плановых.

На собеседованиях мы всегда откровенно говорим, что работа сложная и тяжелая, что у нас есть контроль дисциплины, особенно у меня в отделе: неприемлемы никакие опоздания. Но если ты хочешь быть в этой команде, в этой компании, пользоваться всеми преимуществами, ты сам идешь навстречу бизнесу и результативно работаешь.