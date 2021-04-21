Гады проснулись. С приходом тепла жителям края стоит проявить особую осторожность

В Приморье проснулись змеи. Фото: Милана СОКОЛ

«Ой, мамочки, зачем же она такая длинная» – отмечают в сети особенно впечатлительные жители края, глядя на фото греющейся на солнышке красотки. С приходом тепле в Приморье, как и полагается, проснулись пресмыкающиеся и земноводных. И, если безобидных лягушек и жаб бояться не стоит, то к змеем лучше относиться с осторожностью, особенно, если вы не разбираетесь в их видах.

Судя по фото, в Находке на горе Сестра запечатлели узорчатого полоза. Змея неядовитая, но из-за своих внушительных размеров (взрослые особи в длину могут достигать 1,5 метров) вполне может напугать.

Помимо безобидных гадов водятся в Приморье и весьма опасные змеи – гадюки и несколько видов щитомордников. Есть в крае и условно ядовитая змея. Яд тигрового ужа, у которого зубы расположены по задней стенке глотки, вполне может убить человека, если у того слабое сердце. По словам известного в Приморье серпентолога Виктора Литвинцева, этого представителя пресмыкающихся можно узнать по яркому окрасу (оранжевый или красноватый оттенок). Так что не все ужи безобидны.

Специалисты советуют не приближаться к змеям, ни в коем случае не пытаться их брать в руки и носить резиновые сапоги, отправляясь на прогулку в лес или поход на природу.

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