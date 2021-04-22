«АУЕ» по-чугуевски. В Приморье нашли сайт, романтизирующий образ криминальных лидеров через музыку

Речь пойдет о субкультуре, которая запрещена на территории РФ. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сотрудники прокуратуры в ходе мониторинга обнаружили крайне интересный сайт, посвященный пропаганде общественного движения «Арестантское уголовное единство», иначе говоря, «АУЕ». На этом сайте представители надзорного ведомства нашли песню, которая по результатам психолого-лингвистического исследования, содержит признаки пропаганды этого общественного движения. Более того, эта песня формирует у слушателей положительное отношение к субкультуре «АУЕ», романтизирует образы криминальных лидеров и отношений между членами этой субкультуры.

Все бы ничего, если бы не Верховный суд РФ, который в августе 2020 года признал движение «АУЕ» экстремистским, поэтому его деятельность запрещена в стране.

- За распространение информации о данном движении без указания на то, что его деятельность запрещена, виновное лицо подлежит привлечению к административной ответственности за пропаганду, либо публичное демонстрирование, а также изготовление или сбыт в целях пропаганды либо приобретение в целях сбыта атрибутики или символики движения «АУЕ», - отмечают в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

В надзорном ведомстве напоминают от том, что все материалы, в которых раскрываются аспекты субкультуры «АУЕ», пропагандируется ее идеология и оправдываются ее принципы, могут быть признаны экстремистскими. Тогда их включают в федеральный список, а их производство, хранение и распространение будут караться административной ответственностью.

- В целях ограничения доступа к данным Интернет-сайтам прокурором района в суд предъявлено административное исковое заявление о признании информации запрещенной, - сообщили в прокуратуре.

В ведомстве рассказали, что суд полностью удовлетворил исковые требования прокуратуры и ограничил доступ к этому сайту, признав информацию в ней запрещенной.

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