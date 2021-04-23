Выплаты школьникам к началу нового учебного года: кто и когда получит 10 тысяч в Приморье

Рассказываем о новых выплатах школьникам, о которых говорил президент. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Не меньше 206 тысяч школьников Приморья получат по 10 тысяч рублей на подготовку к новому учебному году. Напомним, что о введении такой меры поддержки сообщил по время послания к Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин. В пресс-службе правительства сообщают о том, что единовременная выплата поступит семьям, в которых растут дети школьного возраста. Стоит отметить, что 10 тысяч рублей полагаются на каждого ученика в семье. Новая выплата касается и родителей, чьи дети только вступают в ряды первоклассников. Деньги начнут поступать уже в середине августа.

- Отметим, в Приморье уже действуют компенсационные выплаты для многодетных семей на подготовку детей к новому учебному году. В министерстве труда и социальной политики края поясняют, что компенсировать понесенные затраты родители могут в течение всего года. Размер краевой единовременной выплаты – 5 тысяч рублей на каждого школьника в многодетной семье. Ее семьи могут потратить в несколько визитов в магазин, а могут сделать все необходимые покупки в один день, - сообщают в правительстве края.

Многодетным семьям также положена еще одна выплата – 2,5 тысячи на каждого ребенка вне зависимости от возраста детей. Эти деньги можно также потратить на школьные принадлежности учеников.

- В 2020 году компенсационную выплату в 5 тысяч рублей получили более 4 тысяч многодетных семей Приморья. В текущем году на эти цели запланировано 17 миллионов рублей, –резюмировали власти.

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