Стало известно, когда во Владивостоке завершится отопительный сезон

В трех округах сезон уже почти завершился. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

26 апреля завершается отопительный сезон в Большом Камне, Октябрьском и Хорольском муниципалитетах. 44 котельные там уже приостановили свою работу. Стоит отметить, что во всех этих округах температуры воздуха на протяжении пяти дней сохранялись на отметке +8 градусов.

- Во вторник, 27 апреля, отопительный сезон завершается в Партизанске, 30 апреля в Хасанском районе и Находкинском городском округе, – сказал Алексей Филин, главный инженер краевого предприятия «Примтеплоэнерго».

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, во Владивостоке отопительные сезон завершится с 3 по 9 мая. Елена Пархоменко, заместитель председателя правительства края, отметила, что традиционно последним округом, в котором завершится сезон, становится Тернейский. Тепло в дома там прекратит поступать в июне.

- Сразу после этого стартуют гидравлические испытания теплотрасс, затем начинается ремонт оборудования котельных, бойлерных, насосных. Ремонтные программы коммунальных предприятий края сформированы, кое-где уже началась подготовка к новой зиме, – рассказала Елена Пархоменко.

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