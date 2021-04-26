Неисправные тормоза и фонарь-убийца: в Приморье за смертельное ДТП осудили водителя грузовика

Мужчине также на 2 года запретили управлять машинами. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фрунзенский районный суд озвучил приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении жителя Владивостока. Мужчину признали виновным в нарушении ПДД, которое повлекло за собой смерть человека. В зале суда удалось установить, что случилось все 25 февраля 2019 года. Приморец в тот день управлял грузовиком с неисправной тормозной системой. Более того, на машине он перевозил груз, масса которого превышала допустимую для перевозки величину.

- В районе дома 1 по улице Адмирала Фокина г. Владивостока при совершении поворота, он не справился с управлением автомобиля и выехал на тротуар, где совершил наезд на опору электроосвещения, которая от удара упала на женщину-пешехода. От полученных травм потерпевшая скончалась, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Суд признал автомобилиста виновным в преступлении и назначил наказание – 3 года колонии-поселения. Более того, мужчине запрещено управлять транспортом сроком на 2 года. Приговор пока не вступил в законную силу.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14