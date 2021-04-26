Во Владивостоке экскаватор завалился на дорогу при перевозке

Строительная техника выпала из кузова эвакуатора. Фото: принтскрин видео.

Экскаватор, падающий с эвакуатора – чего только не встретишь на дорогах приморской столицы. ДТП разыгралось на объездной трассе города в первый рабочий день недели. Необычную аварию мельком запечатлел проезжающий мимо автомобилист.

Как отмечает очевидец, экскаватор попросту вывалился с кузова грузовика при перевозке в районе Патрокла. Судя по всему, груз был недостаточно закреплен и накренился при повороте. К счастью, поблизости не оказался других машин, да и сам эвакуатор устоял.

Рассеянный перевозчик вместе с напарником вернул потерянный транспорт в привычное положение после чего покинул место происшествия. «КП-Владивосток» уже неоднократно писало о неприятных инцидентах на дорогах Приморья с участием эвакуаторов.

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