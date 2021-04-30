ДРСК проводит масштабную реконструкцию подстанции «Западная» в г. Артём Приморского края

Приморские электрические сети (филиала АО «ДРСК», входит в Группу РусГидро) реализуют проект по реконструкции подстанции 110 кВ Западная в Артемовском городском округе. Модернизация энергообъекта – одно из мероприятий по обновлению сетевой инфраструктуры в регионе.

На сегодняшний день на энергообъекте произведен демонтаж оборудования 220 кВ, подготовлена площадка под монтаж новой ячейки 220 кВ, подготовлен фундамент под элегазовый выключатель 220 кВ и произведена заливка бетоном фундамента под силовой трансформатор мощностью 63 МВА.

Для выполнения строительно-монтажных работ закуплено необходимое оборудование, в том числе выключатели 220кВ и 35кВ, разъединители 220кВ и 35кВ, на площадку завезены необходимые материалы.

Модернизация подстанции выполняется в рамках инвестиционной программы приморского филиала ДРСК. В 2021 году панируется завершить первый этап работ. В этом году на подстанции будет установлено оборудование ячейки 220 кВ и линейной ячейки 35 кВ, установлен дополнительный силовой трансформатор мощностью 63 МВА, выполнено строительство ВЛ 220 кВ. В 2022 году реконструкция подстанции будет продолжена. На энергообъекте планируется установить современное электротехническое оборудование 110 и 35 кВ.

В Артемовском городском округе сохраняется повышенный спрос заявителей на присоединение к сетям. Модернизация подстанции позволит повысить надёжность электроснабжения существующих потребителей, а также появится возможность подключения новых.

Стоит отметить, что энергетики филиала «Приморские электрические сети» совместно с администрацией Артёмовского городского округа определили 23 перспективных объекта строительства в городе Артём, которые планируется присоединять к электросетям в ближайшие 3 года общей мощностью более 38 МВт. В прошлом году энергетики выполнили более 20 мероприятий по реконструкции и строительству электросетевых объектов на территории Артемовского городского округа.