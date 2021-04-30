Владивосток
Еще
Радио
Владивосток
Еще
Радио
Владивосток
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество30 апреля 2021 4:42

Где лучшие тусовки? Ради красивой жизни парень из Приморья пошел на преступление

Молодой человек обокрал соседа, чтобы попытать удачу во Владивостоке, но вернулся обратно через две недели
Кристина ГРИНКристина ГРИН
КомментироватьОставить комментарий
В погоне за клубами и ресторанами парень забыл про законы.

В погоне за клубами и ресторанами парень забыл про законы.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Спасский районный суд вынес приговор в отношении местного жителя, которого обвинили в преступлении против собственности. Началось все с сообщения, которое поступило от 57-летнего мужчины. Он заявил в полицию о том, что у него украли крупную сумму денег. Чтобы установить все обстоятельства произошедшего, на место преступления выезжали оперативники.

- Сотрудники полиции установили, что 24-летний сосед потерпевшего, достоверно зная, что заявителя и его супруги нет дома, проник через открытый оконный проем на балконе в их квартиру, расположенную на первом этаже. Молодой человек обнаружил и похитил лежащую на кресле барсетку с деньгами и скрылся с места происшествия. Ущерб, причиненный потерпевшему, составил 180 тысяч рублей, - сообщают в пресс-службе УМВД России по приморскому краю.

После того, как подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции, где он признался, почему пошел на преступление. Мотив кражи – финансовые трудности. Молодой человек не был удовлетворен своим уровнем жизни. Он решил, что переехав во Владивосток – столицу Дальнего Востока, он заживет красиво. Будет посещать рестораны и ночные клубы, ни в чем себе не отказывая. В итоге он потратил все деньги буквально за две недели и вернулся обратно домой. Там в его отношении возбудили уголовное дело по статье «Кража».

- Материальный ущерб, причиненный потерпевшим, помогла возместить мать любителя «красивой» жизни. Рассмотрев материалы уголовного дела, суд признал подсудимого виновным и приговорил его к 2 годам условного лишения свободы, - резюмировали в полиции.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14