Где лучшие тусовки? Ради красивой жизни парень из Приморья пошел на преступление

В погоне за клубами и ресторанами парень забыл про законы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Спасский районный суд вынес приговор в отношении местного жителя, которого обвинили в преступлении против собственности. Началось все с сообщения, которое поступило от 57-летнего мужчины. Он заявил в полицию о том, что у него украли крупную сумму денег. Чтобы установить все обстоятельства произошедшего, на место преступления выезжали оперативники.

- Сотрудники полиции установили, что 24-летний сосед потерпевшего, достоверно зная, что заявителя и его супруги нет дома, проник через открытый оконный проем на балконе в их квартиру, расположенную на первом этаже. Молодой человек обнаружил и похитил лежащую на кресле барсетку с деньгами и скрылся с места происшествия. Ущерб, причиненный потерпевшему, составил 180 тысяч рублей, - сообщают в пресс-службе УМВД России по приморскому краю.

После того, как подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции, где он признался, почему пошел на преступление. Мотив кражи – финансовые трудности. Молодой человек не был удовлетворен своим уровнем жизни. Он решил, что переехав во Владивосток – столицу Дальнего Востока, он заживет красиво. Будет посещать рестораны и ночные клубы, ни в чем себе не отказывая. В итоге он потратил все деньги буквально за две недели и вернулся обратно домой. Там в его отношении возбудили уголовное дело по статье «Кража».

- Материальный ущерб, причиненный потерпевшим, помогла возместить мать любителя «красивой» жизни. Рассмотрев материалы уголовного дела, суд признал подсудимого виновным и приговорил его к 2 годам условного лишения свободы, - резюмировали в полиции.

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