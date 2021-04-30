Сплести металлический трос - легко: такелажник ВМТП Даниил Феофилактов рассказал о своей профессии

Даниил Феофилактов, слесарь-такелажник ВМТП, рассказал о своей профессии и о своих трудовых буднях. Фото: ВМТП.

Такелажники — люди большой физической силы, сноровки и сообразительного ума. Именно от их работы зависит исправность и сохранность рабочих инструментов, которые используют в порту. Даниил Феофилактов, слесарь-такелажник ВМТП, рассказал корреспонденту «КП» о своей профессии и о своих трудовых буднях.

«Я работаю слесарем-такелажником в Торговом порту уже четвертый год. Попал сюда случайно – увидел объявление на сайте, заполнил анкету на докера-стропальщика, мне предложили такелаж. Я вышел на обучение, начал работать, и мне понравилось. Не все получалось сразу, но я быстро влился. Запомнить порядок действий было не трудно, но пришлось привыкать – это как на велосипеде.

Целыми днями мы ремонтируем и изготавливаем инструменты, смазываем материалы, плетем металлические тросы, красим запчасти и наносим маркировку. С таким разнообразием не заскучаешь – это мне и нравится в моей работе. Я с детства знал, что не хочу работать в офисе. Мое – это работа руками.

Комплект строп сплести занимает 3-4 часа. Фото: ВМТП.

ВМТП – крупнейший универсальный порт на Дальнем Востоке, и мы переваливаем большую номенклатуру грузов. Это и слябы, и зерно, и руда, и спецтехника. Зачастую нужно перегружать сложные негабаритные грузы. Недавно, например, пришел по частям асфальтовый завод. Чтобы обрабатывать такое разнообразие грузов, нужны различные приспособления – здесь и пригождаются такелажники.

Такелажник должен быть сильным, особенно если плетет и меняет стропа (приспособление для подвешивания груза к крюку крана – Прим. Ред.), но я бы не сказал, что работа физически сложная. Скорее ответственная. Нужно быть очень внимательным, ведь в наших руках здоровье и жизни докеров. Если какой-то инструмент окажется непригодным для использования, человек может получить травму.

Присутствует в наших буднях и творчество. Мы работаем руками, но придумывать что-то приходится постоянно. Бывает, срочно требуется какая-то запчасть, которой нет на складе, и мы изготавливаем ее сами. Это если она простая, конечно, а так или ждем поставку, или заказываем у портового мастера. Опять-таки и покрасить инструмент надо красиво, и трафарет вырезать аккуратно – тоже творчество. Зато потом все выглядит игрушечным, приятно смотреть.

На сегодняшний день во Владивостокском морском торговом порту такелажниками работают 15 человек. Это добрые и порядочные сотрудники с золотыми руками, трудолюбивые и ответственные. Каждый готов прийти на помощь коллеге.

Скорее всего, технологии когда-то сведут к минимуму весь ручной труд. Прогресс не стоит на месте, все меняется. Но я думаю, что тогда у всего, с чем сейчас работает такелажник, не будет души».