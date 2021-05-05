«Истекая кровью, пытался спастись, выпрыгнув из окна»: посиделки с алкоголем и наркотиками закончились жестокой расправой во Владивостоке

Теперь мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Владивостока утвердила заключение по уголовному делу, которое возбудили в отношении местного жителя. Мужчину обвинили в причинение тяжкого вреда здоровью, которое повлекло по неосторожности смерть потерпевшего. Случилось все еще в августе 2020 года. Тогда приморец под покровом ночи находился в алкогольном и наркотическом угаре.

- В ходе совместного распития спиртных напитков и употребления наркотических средств, между мужчинами произошла ссора в связи с шумным поведением его знакомого и оскорблением им сожительницы обвиняемого, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Приморского краю. - Злоумышленник нанес потерпевшему не менее 3 целенаправленных ударов, от которых он упал на пол. После чего порядка 15 ударов нанес ему металлическим гвоздодером и строительным ножом.

Как отмечают в надзорном ведомстве, потерпевший, чтобы спасти себе жизнь, спрыгнул из окна второго этажа. Но травмы были серьезные. Он умер от обильной кровопотери.

Уголовное дело вместе с обвинительным заключением уже направили в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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