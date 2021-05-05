Сотрудники РРПК высадили зеленую аллею к 9 Мая

В преддверии Дня Победы сотрудники Русской Рыбопромышленной Компании (РРПК) почтили дань памяти героям-тихоокеанцам, приняв участие в акции «Чтобы помнили». Совместно с сотрудниками АТУ Ленинского района, Ленинским и Фрунзенским военкоматами, РРПК высадила более 50 саженцев цветущих кустарников и пихт.

Акция ежегодно проходит в Гайдамакском сквере, где находятся памятник героям-морякам Тихоокеанского флота, погибшим в 1945 году в боях с японскими милитаристами. В этом году РРПК выделила средства на благоустройство сквера, приобрела саженцы, пригласила сотрудников компании к участию в мероприятии и организовала озеленение территории.

При финансовой поддержке компании на территории сквера художники города выполняют роспись подпорной стены триптихом, посвященным великой Победе советского народа. Картина изображает конкретные события, тематически объединяющие ее с мемориалом героев-тихоокеанцев - Сэйсинскую операцию и окончание Второй мировой войны на Дальнем Востоке. Изображения триптиха выполняются на основе реальных архивных фотографий.

«Поскольку Русская Рыбопромышленная Компания находится в Приморье, для нас важно, чтобы наши благотворительные проекты реализовывались в черте нашего региона и на благо его жителей, - сказал генеральный директор Русской Рыбопромышленной Компании Виктор Литвиненко. - Сегодняшняя акция, приуроченная к славной памятной дате 9 Мая, стала продолжением добровольной коллективной работы наших сотрудников. Это очень значимо и ценно, поскольку благодаря таким акциям мы сохраняем память о героях, которые подарили нам эту замечательную Победу, светлое будущее и мирное небо над головой. Память жива - пока мы помним!».