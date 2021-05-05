Хотели зачет - получили уголовку: студенты мореходного училища Находки рискнули свободой ради хороших оценок

Теперь парням грозит серьезное наказание. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, которое возбудили в отношении двух парней, один – житель Владивостока, другой – Находки. Оба стали фигурантами дела по статье «Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий». А взятку парни дали во время обучения в мореходном училище, но вместо хороших оценок и классного диплома они получили пятно в репутации в виде судебного разбирательства.

- По версии следствия, в ноябре 2016 года и в феврале 2018 года студенты заочного отделения Дальневосточного мореходного училища, не имея возможности присутствовать при прохождении промежуточной аттестации по своей специальности, дали взятки в сумме 31 тысяч рублей за внесение в экзаменационные ведомости заведомо ложных сведений о положительной сдаче экзаменов, зачетов и контрольных работ, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

В надзорном ведомстве отмечают, что оба уже написали явки с повинной. Более того, приморцы признали свою вину в полном объеме. Уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу. Молодым людям грозит либо штраф – до 1,5 миллиона рублей, либо лишение свободы – до 8 лет.

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