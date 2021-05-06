5000 рублей за автохамство: в Находке таксист заплатит за парковку на месте для инвалидов

В дежурную часть Госавтоинспекции по городу Находка поступило обращение с просьбой проверить правомерность парковки двоих водителей на местах для инвалидов на улице Сенявина. Оказалось, что один из них, таксист на Toyota Prius, действительно, не имеет права занимать эти места, за что ему теперь предстоит выплатить 5000 рублей штрафа.

Кроме того, во время проверки выяснилось, что водитель второго авто, Toyota Corsa, в тот день привозила 83-летнюю пенсионерку, инвалида 2 группы. В отличие от таксиста на Prius, не сумевшего даже на словах объяснить причину такой «вольной» парковки, женщина смогла предъявить правоохранителям все необходимые документы.

Полицейские вынесли в отношении таксиста постановление по делу о нарушении правил остановки или стоянки в местах для людей с ограниченными возможностями. Теперь ему предстоит выплатить штраф — 5000 рублей. А ведь мог несколько раз заправить свой гибрид до полного бака, если бы был внимательнее.