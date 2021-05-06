«Жизнь чья-то погасла, а их тачка интересует»: во Владивостоке мужчина выпал из окна гостинки на припаркованную машину

Очевидцы сообщают, что на мысе Чуркин, на Надибаидзе, 34, мужчина выпал из окна 6-го этажа прямо на автомобиль, оставленный под окном. Скорая приехала быстро, но от полученных травм житель приморской столицы скончался на месте.

Правоохранители сейчас выясняют причину и все обстоятельства трагедии. По словам соседей, незадолго до инцидента они слышали крики, а в квартире с мужчиной находилась спутница. Кем она ему приходилась, пока не установлено.

— Вот до чего доводят девушки,

— Бедная машина, — сокрушаются некоторые комментаторы в соцсетях. Радует, что находится достаточно тех, кто им отвечает:

— Жизнь чья-то погасла, а их тачка интересует. Мало ли что у него в жизни произошло... Нельзя так...

Отметим, ЧП случилось на выходных между майскими праздниками, вечером 5 мая. Не в самом благополучном дворе, где сравнительно дешево можно снять или купить малогабаритную квартиру, как здесь говорят, гостинку. Контингент порой бывает не самый благонадежный. Именно в таких домах коридорного типа, когда-то переделанных из общежитий, зачастую происходят ссоры, драки и несчастные случаи, иногда и со смертельным исходом.