Конфликт в соцсети. Жительницу Приморья наказали за оскорбительные фото и острый язык

За оскорбительные фотографии и острый язык в Приморье наказали местную жительницу

В конфликт, разгоревшийся в соцсетях в Приморье пришлось вмешаться прокуратуре. Дело в том, что после ссоры в интернете одна из местных жительниц решила отомстить за подругу. Но, как оказалось, способ мести выбрала незаконный.

Как сообщила прокуратура Приморского края, житель Уссурийска поссорился в одной из социальных сетей с некой дамой. Обиженная девушка рассказала о случившемся подруге, а та направила обидчику гневное аудисообщение с оскорблениями и нецензурной бранью. Кроме этого бойкая знакомая разместила на личной страничке фотографии мужчины, придумав оскорбительные подписи, порочащими его честь и достоинство.

Из-за оскорблений прокуратура возбудило дело об административном производстве. Любительнице сквернословить пришлось заплатить штраф 3000 рублей.

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