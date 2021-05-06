Погода на 9 мая 2021 года во Владивостоке: синоптики дали прогноз по дождливому циклону

Какая погода будет 9 мая 2021 года во Владивостоке – вопрос, который волнует едва ли не всех жителей дальневосточной столицы. Учитывая майское настроение, рассчитывать на что-то стабильное, вообще не стоит. Тем более, что в приграничных районах КНДР и КНР уже зародился молодой активный циклон. Он заставит жителей Приморья вспомнить непогоду, которая обрушилась на регион 5 мая. Сценарий повторится. Синоптики рассказали о том, чего именно ждать от погоды на 9 мая 2021 года во Владивостоке.

- Этот циклон будет смещаться немного севернее, над южными районами. К сожалению, именно 9 Мая циклон значительно ухудшит погодные условия в нашем крае. Ночью и днем на большей территории снова пройдут интенсивные дожди, к тому же циклон придет вместе с холодной воздушной массой, фон дневных температур воздуха будет невысоким: +7+15 градусов, - рассказали специалисты «Примгидромета».

Во Владивостоке погода начнет портиться вечером 8 мая. Дождь пойдет в ночь на 9 и продолжит идти еще утром. По данным синоптиков, уже 10 мая циклон несколько сместится. Из-за этого интенсивность осадков на большей части региона пойдет на убыль. Однако погода будет по-прежнему неустойчивой.

Ну что ж, с такой погодой на 9 мая 2021 года во Владивостоке горожанам стоит перед выходом из дома прихватить с собой не только куртку, чтобы не замерзнуть, но и зонт, чтобы не промокнуть.

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