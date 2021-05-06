В магазин со своей «телегой». В Приморье водитель проломил стену торговой точки

Весьма необычный способ посещения магазина сняли очевидцы ранним утром в Находкинском городском округе. Автомобиль буквально разнес кирпичную стену торговой точки. К счастью, обошлось без жертв.

История развернулась в поселке Южно-Морской. Водитель Toyota Caldina не справился с управлением и врезался в павильон. Удар оказался такой силы, что кирпичная стена попросту рухнула. Как уверяют местные жители, обычно в магазине многолюдно, повезло, что ДТП произошло рано утро и никто из покупателей не пострадал.

Судя по повреждениям, скорость машины была довольно высокой. В подробностях аварии предстоит разобраться специалистам. Информация о виновнике происшествия сейчас уточняется.

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