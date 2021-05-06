Мэр Владивостока вывел на чистую воду горе-управляйку на Эгершельде

Олег Гуменюк продолжает серию встреч с жителями города, проверяя работу управляющих компаний и качество содержания жилищного фонда. Вчера он, вместе со специалистами профильных управлений, а также представителем Госжилинспекции Приморского края, побывал во дворах улиц Авраменко, 15а, и Стрельникова, 12.

Авраменко, 15а – обваливается фасад, топит подвал канализацией

Оказалось, что у жителей дома № 15а накопился целый список претензий к своей управляющей компании — «Эгершельд ДВ»: рушится штукатурка с фасада и балконов, подвал топит канализацией…

Хотя при этом в последние годы за счет муниципалитета на Авраменко, выполнен целый ряд работ – капремонт электроснабжения, водоснабжения, канализации и фасада, сообщил замначальника управления содержания жилищного фонда администрации Владивостока Виктор Алеко.

Теперь управляющая компания обязана поддерживать нормальное текущее состояние дома, но, судя по результату, не делает этого. К примеру, фасад требует восстановительного ремонта, который необходимо проводить за счет собранных средств собственников. Требуются решения специалистов для того, чтобы не затапливало подвал.

Мэр города спросил у жителей, предоставляет ли УК отчет о расходовании собранных средств. Как рассказала старшая по дому Елена Душенкина, люди не знают, куда и как тратятся их деньги – никаких отчетов нет.

Глава Владивостока обратился к представителю жилищной инспекции с предложением провести проверку расходования средств и выполненных работ и довести информацию до жильцов дома на Авраменко, 15а.

Кроме того, он поручил специалистам управления дорог и благоустройства с помощью спецтехники прочистить колодцы ливневой канализации на придомовой территории. Это поможет вскоре устранить одну из причин затопления подвала.

Олег Гуменюк вместе со специалистами мэрии по просьбе жителей спустился в подвал – оказалось, что помещения не только подтоплены, но и захламлены.

– Управляющая компания обязана добросовестно исполнять свои обязанности, проводить весенне-осенние осмотры жилфонда, планировать необходимые текущие работы. Если она это не делает – собственники могут пожаловаться в жилищную инспекцию, в прокуратуру, а при необходимости даже сменить УК, и мы готовы помогать в этом людям, – отметил глава города.

Стрельникова, 12 – плохо убирают подъезды и дворы

Вторым адресом встречи стал двор на улице Стрельникова, 12. Одна из главных проблем – разрушенная лестница, идущая между жилыми домами. Олег Гуменюк дал поручение городскому управлению дорог и благоустройства уже в этом году провести аварийное восстановление конструкции, а полную замену поставить в план на следующий год.

Также горожане высказали претензии в адрес управляющей компании – плохо убираются подъезды и дворы, и прямо во время встречи люди получили консультацию специалиста Владивостокского территориального отдела Государственной жилищной инспекции Приморского края о том, как воздействовать на нерадивую компанию.

Напомним, такие встречи с жителями глава Владивостока Олег Гуменюк проводит еженедельно и обязательно в присутствии представителей управляющих компаний. Также чтобы помочь собственникам стать грамотными заказчиками коммунальных услуг в администрации Владивостока в ближайшее время возобновит после карантина свою работу школа «Управдом».

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