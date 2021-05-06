Генеральная репетиция Парада Победы 9 мая 2021 года во Владивостоке: названы дороги, которые перекроют во время подготовки

Генеральная репетиция Парада Победы 9 мая 2021 года во Владивостоке пройдет 7 мая. Подготовка к празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне станет причиной временных ограничений движения транспорта и запрета на парковку в центре города. Как сообщили в пресс-службе администрации, генеральная репетиция Парада Победы во Владивостоке пройдет с 21:00 до 01:00 уже 8 мая. В мэрии рассказали, какие улицы будут перекрыты эти четыре часа.

Движение ограничат по следующим улицам: Корабельная Набережная, Светланский переулок, Алеутская, Светланская, Уборевича, 1-я Морская, Океанский проспект, Петра Великого, Адмирала Фокина.

Автомобилистам напоминаем, что проехать до Эгершельда и обратно можно будет по Тигровой улице. Не забывайте, что во Владивостоке на 9 мая планируется пышное празднование Дня Победы. С подробной программой можете ознакомиться по ссылке.

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