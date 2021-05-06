«Вместе мы – сила»: во Владивостоке отколотый нос статуи Анны Щетининой вернули на место

Памятник восстановлен. Фото: Павел Шугуров.

Отколотый нос бюста Анны Щетининой, пропавший после нападения вандалов, не только нашли, но уже и приклеили к статуе. Об этом сообщил Павел Шугуров, глава отдела архитектуры и реализации программ в управлении архитектуры и строительства мэрии Владивостока.

- Энтузиасты и профессионалы по работе с камнем Александр и Сергей из компании «Память.дв» при участии неравнодушных жителей Эгершельда и неравнодушных чиновников администрации города починили бюст А. И. Щетининой. Вместе мы - сила! – написал Павел Шугуров на своей странице в сети.

Напомним, что статуя Анны Щетининой стала жертвой нападения вандалов в ночь на 2 мая. Тогда жители Эгершельда увидели, что на памятнике нет одной детали – носа. Пока часть приморцев гадала, кто мог такое сотворить, другие пытались выяснить, а где, собственно, сам нос. К счастью, отколотую часть нашла известная в городе писательница Татьяна Таран. Она передала откол мэрии. В свою очередь радушный подрядчик согласился восстановить памятник на безвозмездной основе.

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