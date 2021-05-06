Засветились на камеру. Во Владивостоке разыскивают подозреваемых в преступлении

Подозреваемый попал на запись камеры наружного наблюдения.
Фото: 25.mvd.ru
Полиция Владивостока ищет двух мужчин, которых подозревают в угоне мотоцикла. ЧП произошло в ленинском районе приморской столицы. Установить подозреваемых удалось благодаря записи с камер видеонаблюдения.
30-летний житель Владивостока припарковал свой Ducati Monster M во дворе одного из домов по улице Зейская. Вернувшись за мотоциклом спустя несколько часов, владелец обнаружил, что он пропал. Мужчина поспешил обратиться в полицию.
Во время оперативно-розыскных мероприятий полицейские изъяли записи с камер видеонаблюдения, на которых и засветились подозреваемые. Теперь специалисты устанавливают личности мужчин.
Приметы подозреваемых:
1. Мужчина на вид 25-30 лет, славянской внешности, рост 175-180 сантиметров, среднего телосложения, волос темный короткий. Одет: куртка черного цвета, бордовая футболка, синие джинсы, кроссовки черного цвета, со вставками белого цвета по бокам.
2. Мужчина на вид 35-40 лет, славянской внешности, рост 175-180 сантиметров, среднего телосложения. Одет: куртка черного цвета с капюшоном, синие спортивные штаны с полосами белого цвета по бокам, черные кроссовки, черная кепка.
– Полиция просит всех, кто опознал разыскиваемых и располагает какой-либо информацией об их местонахождении, обратиться по телефонам: 02, 020, 89644343622. Конфиденциальность гарантируется, – отметила пресс-служба УМВД России по Владивостоку.
Этих мужчин разыскивают в Приморье.
Фото: 25.mvd.ru
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