Засветились на камеру. Во Владивостоке разыскивают подозреваемых в преступлении

Подозреваемый попал на запись камеры наружного наблюдения. Фото: 25.mvd.ru

Полиция Владивостока ищет двух мужчин, которых подозревают в угоне мотоцикла. ЧП произошло в ленинском районе приморской столицы. Установить подозреваемых удалось благодаря записи с камер видеонаблюдения.

30-летний житель Владивостока припарковал свой Ducati Monster M во дворе одного из домов по улице Зейская. Вернувшись за мотоциклом спустя несколько часов, владелец обнаружил, что он пропал. Мужчина поспешил обратиться в полицию.

Во время оперативно-розыскных мероприятий полицейские изъяли записи с камер видеонаблюдения, на которых и засветились подозреваемые. Теперь специалисты устанавливают личности мужчин.

Приметы подозреваемых:

1. Мужчина на вид 25-30 лет, славянской внешности, рост 175-180 сантиметров, среднего телосложения, волос темный короткий. Одет: куртка черного цвета, бордовая футболка, синие джинсы, кроссовки черного цвета, со вставками белого цвета по бокам.

2. Мужчина на вид 35-40 лет, славянской внешности, рост 175-180 сантиметров, среднего телосложения. Одет: куртка черного цвета с капюшоном, синие спортивные штаны с полосами белого цвета по бокам, черные кроссовки, черная кепка.

– Полиция просит всех, кто опознал разыскиваемых и располагает какой-либо информацией об их местонахождении, обратиться по телефонам: 02, 020, 89644343622. Конфиденциальность гарантируется, – отметила пресс-служба УМВД России по Владивостоку.

Этих мужчин разыскивают в Приморье. Фото: 25.mvd.ru

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