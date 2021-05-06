«Привязали к стулу, душили пакетом и заливали алкоголь»: группу «джентльменов» в медицинских масках осудят за нападение на жительницу Приморья

Теперь им грозит до 15 лет тюрьмы. Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, которое возбудили в отношении трех ранее судимых жителей Находки. Банда сядет на скамью подсудимых за разбой в особо крупном размере, совершенный группой лиц с применением насилия. Как оказалось, случилось все еще в августе 2020 года. Один из членов банды был знаком с потерпевшей, поэтому был уверен, что без куша они не уйдут. Мужчины замаскировались медицинскими масками и пошли на дело. Разумеется, важно было застать дальневосточницу одну дома. Когда приморцы убедились в этом, позвонили в дверь. Та открыла. А зря.

- Злоумышленники нанесли ей множество ударов кулаками, привязывали к стулу, душили полиэтиленовым пакетом, требуя сообщить, где находятся деньги. Получив отказ, стали насильно заливать алкоголь в рот потерпевшей, продолжая наносить удары, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Приморского края. - В итоге женщине причинены повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясения головного мозга, множественных кровоподтеков по всему телу.

В итоге разбойное нападение обогатило парней на более, чем 7 миллионов рублей. Они вынесли из квартиры личное имущество, деньги в различной валюте и золотые украшения.

В надзорном ведомстве отмечают, что уголовное дело вместе с обвинительным заключением уже направлено в суд для рассмотрения по существу. Банде грозит до 15 лет лишения свободы. Потерпевшая уже подала гражданский иск.

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