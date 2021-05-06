«За костыли придется заплатить»: аэропорт Владивостока оказался в центре скандала из-за ущемления прав пассажира-инвалида

"Разбор полетов" случился из-за костылей. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Транспортная прокуратура провела проверку на предмет обслуживания пассажиров-инвалидов и лиц с ограничениями жизнедеятельности в АО «Международный аэропорт Владивосток». Работа была инициирована после обращения жительницы дальневосточной столицы.

- По результатам проверки установлено, что при покупке инвалиду проездных документов и информировании о наличии костылей сотрудником агентства разъяснено право их бесплатного провоза, - сообщают в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры. - Однако при регистрации на рейс в аэропорту агент по обслуживанию и организации пассажирских перевозок АО «Международный аэропорт Владивосток» неправомерно указала на необходимость оплаты перевозки костылей как дополнительного места багажа, что нарушило права пассажира и могло способствовать причинению убытков при перевозке вспомогательного средства передвижения.

В Федеральных авиационных правилах черным по белому прописано, что пассажиры, которые используют костыли, ходунки, трости, кресла-коляски, имеют право провозить их в качестве ручной клади. Притом - сверх нормы, установленной перевозчиком и, разумеется, без взимания дополнительной платы. Более, того, если габариты спецсредств не позволяют безопасно разместить их в салоне самолета, то их перевозят в качестве багажа совершенно бесплатно. Никакие деньги за такую услугу платить не нужно.

В итоге в результате проведенной проверки прокуратура внесла представление гендиректору аэропорта Владивостока о том, что нужно устранить все нарушения и привлечь виновных к ответственности. Результаты акта реагирования – на контроле у надзорного ведомства.

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