Это что, Милохин? Звезду TikTok заметили на улицах Арсеньева

Счастью детей не было предела. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

У молодежи Арсеньева настоящий праздник. Популярного среди школьников блогера Милохина увидели на улицах города. Некоторым даже удалось сделать со звездой памятное фото. Но речь не про Даню Милохина, а его брата 20-летнего Илью. Для тех, кто не в курсе, оба брата нереально известные среди подростков тиктокеры. Прославились своими короткими видео, снятыми под разные популярные песни. Затем оба увлеклись музыкой.

Новость о том, что Илья Милохин приехал в Арсеньев, взбудоражила соцсети. Школьники, которые случайно встретились со звездой, с удовольствием делились своим счастьем в сети. По некоторым данным, блогер даже организовал в городе фан-встречу, чтобы увидеться с молодежью.

Вместе с тем, нашлись и те, кто стал осуждать нынешних кумиров. Более взрослые пользователи сети либо посчитали такое поведение школьников ненормальным, либо высказались, что вовсе не знают, кто такой Илья Милохин.

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