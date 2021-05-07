«Пусть им будет стыдно»: человека-свинью застали на месте «преступления» в Приморье

Произошедшее удалось снять на камеру мобильного. Фото:instagram/dps_controlnews

«Грязное» видео появилось на просторах интернета. Сняты кадры в поселке Трудовое на улице Порт-Артурская. Там недалеко от детского сада №12 удалось запечатлеть картину маслом. Мужчина подъезжает на машине к стихийной свалке и выгружает весь мусор в кучу. Учитывая, что баков для отходов там нет, все это лежит просто на земле возле дороги. Приморец без зазрения совести внес свой вклад в развитие этой свалки и спокойно уехал с места «преступления». Но водитель авто, который двигался прямо за ним, успел заснять все на камеру мобильного.

- Такие свиньи! Возле детского сада. Просто в открытую выкинуть мусор! На видео часть того, что он выкинул! Пусть ему будет стыдно. Как с ними бороться? – пишет автор поста.

Пользователи сети были также возмущены происходящим. Некоторые из них даже уверены, что таких «красавцев» нужно наказывать штрафом в 50 тысяч рублей, тогда они извлекут хоть какой-то урок.

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