Уже сегодня. Названо время удара первого циклона с дождями по Владивостоку

Погода начнет портится совсем скоро. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Синоптики предупредили о том, что из Монголии в Китай спешит очередной циклон, который окажет влияние на погоду в Приморье. Как сообщают специалисты «Примгидромета», тучи сгустятся в небе над краем уже сегодня, 7 мая, во второй половине дня. Если верить порталу «Расписание погоды», то дождь пойдет в 16:00 и продолжит идти вплоть до вечера.

Так, на западе и юго-западе региона прогнозируются небольшие и умеренные дожди. А уже в ночь на 8 май осадки распространятся на другие районы края. По предварительным данным, циклон начнет терять свою силу днем 8 числа.

- Во Владивостоке после 6 мая также будет преобладать дождливая погода. 7 мая, во второй половине дня и ночью 8 мая временами небольшой дождь. Температура воздуха ночью +5+8 градусов, днем +11+14 градусов, - рассказали в «Примгидромете».

Не забывайте, что это лишь первый циклон. Погода даст передышку лишь на первой половине 8 мая. Уже к вечеру небо снова затянется тучами.

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Погода, по данным синоптиков, снова испортится уже на этой неделе (подробнее..)

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